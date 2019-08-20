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Sivas'ta bir üretici ilk kez karpuz yetiştirdi

Sivas'ta bir üretici ilk kez karpuz yetiştirdi. Adil Dürek, 50 dönüm tarladan, 150 ton ürün aldı. Karpuz hasadına Vali Salih Ayhan da katıldı.

Sivas'ta bir üretici ilk kez karpuz yetiştirdi

50 dönümlük tarlada 150 tonluk karpuz üretildi..

Görüntüler Sivas'tan. Sivas'ta ilk kez karpuz yetiştirildi. Üretici Adil Dalkürek, ilk hasadını yaptı.

Karpuz hasadına Sivas Valisi Salih Ayhan da katılldı. Ayhan Adil Dalkürek'i tebrik etti.

Vali Ayhan, tarlada gezerek karpuzları tek tek inceledi... 

Sivas'ta hedef bölgenin dokusuna uygun üretim metotlarıyla farklı ürünlerin de yetiştirilebilir hale gelmesi. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Sivas
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