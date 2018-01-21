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Sivas'ta cinayet

Afganistan uyruklu kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü

Sivas'ta cinayet

 Sivas’ta Afganistan uyruklu kadın, eşi tarafından bıçakla öldürüldü.

Türkiye'ye 1,5 yıl önce gelen Afganistan uyruklu Bibi Halime Sedat (32), komşusu Muqim Amiri'nin Altıntabak Mahallesi 12. Sokak'taki evinde, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Faysal İbrahimi (21) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, İbrahimi eşini bıçakladı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti.

Cinayet zanlısı Faysal İbrahimi, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadının cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #cinayet #1 ölü
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