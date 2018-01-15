Sivas'ta bir servis aracının devrilmesi sonucu 6 öğrenci, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen bir başka kazada da 4 kişi yaralandı

Sivas'ta bir servis aracının devrilmesi sonucu 6 öğrenci, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması nedeniyle meydana gelen bir başka kazada ise 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, farklı okullardan öğrencileri taşıyan Osman Şanlı yönetimindeki 58 M 0178 plakalı servis minibüsü, merkeze bağlı Tepeönü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi.



Sürücünün yara almadığı kazada, araçtaki 16 öğrenciden Hayriye Yılmaz (17), Demet Yılmaz (18), Samet Yılmaz (15), Aleyna Gül Yılmaz (16), Rumeysa Nur Yılmaz (16) ve Elif Yılmaz (15) yaralandı.



Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bu arada bazı öğrencilerin de kaza yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldıklarını öğrenen sağlık personeli, tedbir amacıyla Tepeönü köyüne gitti. Bu öğrenciler de ambulansta tedavi edilerek, evlerine gönderildi.



Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Öte yandan, Sivas kent merkezinde meydana gelen başka bir kazada ise Alper Bulut'un kullandığı 58 TF 514 plakalı otomobil ile Cihan Erdoğan'ın kullandığı 58 FV 024 plakalı hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralı, Alper Bulut, Muhammet Aktaş, Cihan Erdoğan ile Tekin Erdoğan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.