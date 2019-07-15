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Sivas'ta İstiklal Caddesi'nin adının Muhammed Mursi Caddesi yapılması kararı uygun görülmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas merkez 'İstiklal Caddesi'nin adının değiştirilmesi yönünde alınan meclis kararı, Sivas Belediye Başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir." açıklaması yaptı

Sivas'ta İstiklal Caddesi'nin adının Muhammed Mursi Caddesi yapılması kararı uygun görülmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas merkez 'İstiklal Caddesi'nin adının değiştirilmesi yönünde alınan meclis kararı, Sivas Belediye Başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir." açıklaması yaptı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında Sivas merkezde bulunan 'İstiklal Caddesi'nin adının değiştirilerek Muhammed Mursi Caddesi olduğu yönünde söylemler yer almakta ve paylaşımlar yapılmaktadır.

Söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Sivas Belediyesi tarafından alınan bir karar valiliğimize ulaşmamıştır. Bu yönde belediye meclisince alınmış olan bir karar valilik makamına 'onay' içn ulaştığında 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince gerekli değerlendirmelerin yapılacağının bilinmesinin kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ulusal.com.tr



Etiketler; #Sivas #İstiklal Caddesi #Muhammed Mursi Caddesi
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