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Sivas'ta kablo hırsızlığına tutuklama

Nuri Demirağ Havalimanı nöbetçi kulübelerinin kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı

Sivas'ta kablo hırsızlığına tutuklama

 Sivas Nuri Demirağ Havalimanı nöbetçi kulübelerinin kablolarını çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, havalimanı nöbetçi kulübelerinden 500 bin lira değerindeki bakır kabloların 15 Ekim 2017'de çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları öne sürülen 7 zanlı, kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yakalandı #Sivas Nuri Demirağ Havalimanı #kablo hırsızları #3 kişi tutuklandı
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