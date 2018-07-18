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Sivas'ta kene can aldı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören çiftçi Müslüm Topdağ (55), yaşamını yitirdi.

Sivas'ta kene can aldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Müslüm Topdağ iddiaya göre, 15 gün önce kendi köyü olan Kızıleniş'e gitti.

Ardından Kangal'a dönen Topdağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Çiftçilikle uğraşan Müslüm Topdağ yakınları tarafından önce Kangal Devlet Hastanesi'ne ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Topdağ'a burada KKKA teşhisi konuldu. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Müslüm Topdağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından hastanenin morgundan alınan Topdağ'ın cenazesinin bugün Kangal'da toprağa verileceği belirtildi

Etiketler; #Sivas #kene #kırım kongo kanamalı ateşi
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