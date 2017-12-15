Sivas'ta lise öğrencileri, araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinde birdirbir oynadılar
Kümbet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Karayolları kavşağı üzerinde bulunan trafik lambalarında araçlara kırmızı ışık yanınca, 15 ve 16 yaşlarındaki lise öğrencileri, yaya geçidinde birdirbir oynadı. 7 arkadaş birdirbir oynayarak yolun karşı tarafına geçti. Öğrencilerin tehlikeli oyununu bir arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrencilerin oyununu gören sürücüler, şaşırdı.
Yeşil ışığın yanması ile birlikte araçların sürücüleri yolarına devam etti.
Sivas'ta lise öğrencileri, araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinde birdirbir oynadılar
Sivas'ta lise öğrencileri, araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinde birdirbir oynadılar
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