Kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapan okullar bugün öğleden sonra tatil edildi

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapan okullar, öğleden sonra tatil edildi.



Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışından dolayı Sivas genelindeki taşımalı eğitim yapan okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.



Sivas'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı



Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 8, ilçelerden Akıncılar'da 5, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 1, Gürün'de 5, Hafik'te 15, İmranlı'da 20, Kangal'da 5, Koyulhisar'da 3, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 18 ve Zara'da 20 olmak üzere 130 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

