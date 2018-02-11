Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.



Hatice E. yönetimindeki 58 BE 448 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi Yenişehir kavşağında önce bir otomobille daha sonra Ahmet Turan Yılmaz'ın (35) kullandığı 58 TP 899 plakalı motosikletle çarpıştı.



Hatice E. ve aynı araçtaki Emir A. ile motosiklet sürücüsü Yılmaz yaralandı.



Numune Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.