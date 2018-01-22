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Sivas'ta ulaşıma kar engeli

Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta ulaşıma kar engeli

Sivas-Malatya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ilçesi ile Malatya'nın Hekimhan ilçelerinin arasında bulunan Abdal Boğan Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya yönüne giden araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a ilerleyen araçlar ise Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.

Kar yağışı Sivas-Kangal karayolunun Yağdonduran Geçidi bölgesinde de etkili oluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yol ulaşıma kapandı #Sivas #malatya #kar yağışı ve tipi
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