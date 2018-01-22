Sivas-Malatya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ilçesi ile Malatya'nın Hekimhan ilçelerinin arasında bulunan Abdal Boğan Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya yönüne giden araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a ilerleyen araçlar ise Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.
Kar yağışı Sivas-Kangal karayolunun Yağdonduran Geçidi bölgesinde de etkili oluyor.
Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas-Malatya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.