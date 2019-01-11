banner1002
Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı
Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı
Ceylin Atik davasında karar
Ceylin Atik davasında karar
Bursa'da deprem
Bursa'da deprem
İsmail Çolak tutuklandı
İsmail Çolak tutuklandı

Sivas'ta vaşak görüntülendi

Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi. 

Sivas'ta vaşak görüntülendi

Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi. 

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü mevkisinde arazide bir hayvan gördü.

Aracını durduran Zoroğlu, hayvanın daha önce haberlerde görüntülerini izlediği ve 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti. 

Zoroğlu'nun cep telefonuyla görüntülediği vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Levent Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak gördüğü için mutlu olduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması gerektiğini ifade etti. 

Etiketler; #Sivas
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.