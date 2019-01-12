Sivas'ta yaşayan öğretmen Levent Zoroğlu, Karaçayır köyü mevkisindeki arazide bir hayvan gördü. Hayvanın "Anadolu kaplanı" olarak da bilinen vaşak olduğunu farkeden Zoroğlu, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Nesli tehlike altında olan vaşak, Sivas'ta görüntülendi.



Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönüyordu. Karaçayır köyü mevkisindeki arazide bir hayvan gördü.



Aracından indi. Hayvanın daha önce haberlerde gördüğü "Anadolu kaplanı" olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti.



Hemen cep telefonunu açtı. Bölgeden uzaklaşan Vaşak'ı görüntülemeye başladı.



Zoroğlu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.



ulusal.com.tr