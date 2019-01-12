banner1002
Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
Muhterem Nur'dan
Muhterem Nur'dan "Müslüm" filmi yapımcısına suç duyurusu
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı
Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı

Sivas'ta Vaşak görüntülendi

Sivas'ta yaşayan öğretmen Levent Zoroğlu, Karaçayır köyü mevkisindeki arazide bir hayvan gördü. Hayvanın "Anadolu kaplanı" olarak da bilinen vaşak olduğunu farkeden Zoroğlu, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Sivas'ta Vaşak görüntülendi

Nesli tehlike altında olan vaşak, Sivas'ta görüntülendi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönüyordu. Karaçayır köyü mevkisindeki arazide bir hayvan gördü.

Aracından indi. Hayvanın daha önce haberlerde gördüğü "Anadolu kaplanı" olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti.

Hemen cep telefonunu açtı. Bölgeden uzaklaşan Vaşak'ı görüntülemeye başladı.

Zoroğlu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sivas #vaşak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.