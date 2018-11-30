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Sivas'ta yangın çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünde yangın çıktı. 8 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta yangın çıktı

Bir evde çıkan yangın felakete neden oldu. Alevler diğer evlere sıçradı. Çok sayıda ev kül oldu.

Olayın adresi Sivas'ın Koyulhisar ilçesi... Çukuroba köyünde yaşayan Sedat Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki evlere de sıçradı.

Köylüler, ilk önce yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamadılar. İtfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. 

Yangına müdahale edildi. Bilanço ağır oldu. 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanma ve can kaybının olmaması bir nebze de olsa köylüleri teselli etti.

Sedat Aslan haricinde evlerini yanan 7 kişinin, İstanbul'da yaşadıkları ve yazları köye gittileri öğrenildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #sivas yangın
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