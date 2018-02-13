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Sivas'ta yangın

Sivas'ta tek katlı bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sivas'ta yangın

Sivas'ta tek katlı bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kılavuz Mahallesi 53. Sokak'ta Yakup Köse'ye ait evden alevler yükseldiğini gören komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kömürlükte başladığı tahmin edilen yangın, evin tamamına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda kontrol altına aldı.

Bazı zamanlarda merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşayan Köse ailesinin yangın sırasında evde bulunmadıkları belirtildi.

Yakup Köse'nin 3 yıl önce de Başıbüyük köyündeki evinin yandığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Sivas
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