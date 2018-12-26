Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusufoğlan köyünden Yıldızeli ilçesine yolcu taşıyan Yusuf Aydoğan (62) yönetimindeki 58 YF 456 plakalı yolcu minibüsü, Aşağı Çakmak köyü Çakmakbeli mevkisinde karlı yolda kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada sürücü ile minibüste bulunan yolcular Hamza Tanrıverdi (44), Musa Bircan (48), Gülsem Ateş (47), Mustafa Çetinkaya (77), Özden Bircan (46), Bekir Yılmaz (31), Nazmi Çakır (28) ve Mehmet Ateş (50) yaralandı.



Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusufoğlan köyünde öğretmen olduğu öğrenilen Nazmi Çakır ile Özden Bircan Sivas'a sevk edildi.