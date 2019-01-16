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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Alıcı yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'tan Kayseri'ye giderken Sarıdemir köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Personelle birlikte 25 kişinin bulunduğu otobüsteki 15 kişi yaralandı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri kazaya müdahale etti.

Otobüste sıkışan 3 yolcu, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Otobüs şoförü Erdoğan Alıcı, kar yağışının olduğu bölgede şiddetli rüzgarla karşılaştıklarını ve rüzgarın etkisiyle otobüsün devrildiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #kaza #Otobüs
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