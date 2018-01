Yurt dışından et ithalinin başlamasıyla birlikte Sivas'taki besiciler canlı hayvan bulmakta zorlanıyor. 5 Bin hayvan kapasiteli ahırlarda sadece 300 hayvan var. Besiciler yanlış tarım politikalarından şikayetçi.

Sırbistan'dan ithal et geldi, Tarım ve Hayvancılık ülkesi Türkiye'de üretim neredeyse durdu. İşte bu acı gerçeğin bir örneği Sivas'ta yaşanıyor.

"Fiyatları çektik aşağıya yurt dışından et geldiği için. Burada yem pahalı. Bu nedenle et ucuzluyor. saman pahalı."



Sivas'ta ahırlar bölgesindeki besiciler canlı hayvan bulmakta sıkıntı yaşıyor. İthal etin ülkeye girmesiyle birlikte birçok besici ahırını kapattı.

"27 lirayken hayvan aldı, çiftliğe çekti et düştü 23 liraya. Bu vatandaşların hayvancılık yapmaya gereksinimi yoktur ki artık. Hayvancılık yapacak adamın tamamen şevkini kırıyor."



5 Bin canlı hayvan kapasitesi bulunan bölgede şimdilik 300 hayvan var. O hayvanların sahipleri de saman ve yem fiyatının pahalı olmasından muzdarip.

"Benim ahırım orada alan varsa satıyorum. İthal et geliyor en adi hayvandan. Bize geldiği zaman en fahiş rakamlar. Onun için kimse yapmıyor hayvancılık. "



Bölgede canlı hayvan olmaması nedeniyle besiciler çevre il ve ilçelerden hayvan getirmeye çalışıyor.







ulusal.com.tr