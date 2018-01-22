Sivas'ta Afganistan uyruklu eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Altuntabak Mahallesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Faysal İbrahimi (21) ile olay sırasında yanında bulunan komşusu Muqim Amiri, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İbrahimi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Amiri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan Halime Sedat'ın cenazesinin yakınlarına teslim edilmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgunda bekletildiği öğrenildi.
Türkiye'ye 1,5 yıl önce gelen Afganistan uyruklu 4 çocuk annesi Bibi Halime Sedat (32), komşusu Muqim Amiri'nin Altıntabak Mahallesi 12. Sokaktaki evinde, tartıştığı eşi Faysal İbrahimi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Afganistan uyruklu eşini öldüren zanlı tutuklandı
Sivas'ta Afganistan uyruklu eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
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