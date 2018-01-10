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Sivas'taki cinayet ve yaralama

Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Sivas'taki cinayet ve yaralama

Sivas'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokak'ta müstakil bir evde alkol alan 4 kişi arasında çıkan ve evin dışında devam eden kavga sırasında Kerem Yanardağ'ın (18) bıçakla öldürülmesi, Doğukan Ç'nin (18) yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan Ece Ayşe Y. (20) ve kavga sırasında yanında bulunan A.İ. (22), Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ece Ayşe Y. tutuklandı, A.İ. savcılıkça serbest bırakıldı.

Ece Ayşe Y. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Yanardağ, kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralanan Doğukan Ç. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan zanlılar, Akdeğirmen Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #cinayet
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