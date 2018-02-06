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Sivas'taki şap karantinası kaldırılıyor

Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır kapalı tutulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı, cumartesi günü açılacak

Sivas'taki şap karantinası kaldırılıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır kapalı tutulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının cumartesi günü tekrar açılacağı bildirildi.

İlçe Hıfzısıhha kurulu toplantısı Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz başkanlığında düzenlendi. Başkan Oğuz, toplantıda yaptığı konuşmada yaklaşık 1,5 ay önce ilçede görülen şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayvan pazarının kapatıldığını anımsattı.

Gerekli aşı çalışmaları ve alınan önlemlerle hastalığın ortadan kaldırılması üzerine Sivas Valiliğinin hayvan pazarının yeniden açılması yönünde karar verdiğini dile getiren Oğuz, pazara giriş çıkış yapan hayvanların denetimiyle ilgili önlemleri alacaklarını ifade etti.

Oğuz, pazar alanına il dışından getirilen hayvanlarda veteriner sağlık raporu aranacağını, kulak küpesiz, pasaportsuz, nakil belgesiz ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların pazara alınmayacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Oğuz, canlı hayvan pazarının, cumartesi günü açılacağını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şarkışla #şap karantinası #Sivas
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