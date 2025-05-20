Sivas valiliğinden kene uyarısı: KKKA vakalarında dönemsel artış var

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas ve çevresindeki illerde mevsim ve çevresel koşullar nedeniyle KKKA vakalarında dönemsel artış yaşandığına dikkat çekildi. Hayati risk taşıyan bu hastalığa karşı erken önlem almanın büyük önem taşıdığı belirtildi.

RİSKLİ ALANLARDA KORUYUCU GİYİM ÖNERİSİ

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene riski taşıyan bölgelere gidilirken; açık renkli, vücudu örten giysiler giyilmesi ve pantolon paçalarının çorap içine sokulması önerildi. Dönüşte ise kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgelerin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, vücuda yapışan keneye çıplak elle müdahale edilmemesi, kolonya veya sigara gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmaması gerektiği ifade edildi. Bu durumda vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kene teması sonrasında 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmesi halinde zaman kaybetmeden sağlık birimlerine gidilmesi çağrısı yapıldı.