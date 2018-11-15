Sivas Valisi Salih Ayhan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ailesini ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte, Şarkışla ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki aileye ziyarette bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile annesi Suudiye Demir'e taziye dileklerini iletti.



İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından konuşan Vali Ayhan, şehit haberini Ankara'da görev yaptığı dönemde öğrendiğini söyledi.



Ailenin duyduğu, hissettiği acıyı en az onlar kadar hissettiğini dile getiren Ayhan, “Çok şehidimiz oldu, onların acısı başkaydı ama bu şehidimiz daha farklı oldu. Belki de toplumda en fazla infial yaratan şehitlerimizden birisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin, onun şerefiyle yaşıyorsunuz. Bizim görevimiz de vatan için fedakarlık yapanlara hizmet etmek. Siz bizim başımızın tacısınız, sizlere hizmet etmek bizim asli vazifemiz.” dedi.



Şehit yakınlarının kendilerine devletin emaneti olduğunu aktaran Vali Ayhan, “Biz her zaman sizin emrinizdeyiz, evlatlarınız olarak görün bizi, vazifemiz ne ise gereğini yapmaya çalışırız.” diye konuştu.

Hem kızını hem de torununu teröre kurban veren Suudiye Demir, gözyaşlarını tutamadı.



Ziyaretinden dolayı Ayhan ve beraberindekilere teşekkür eden Demir, “Sizler sağ olun, ateş düştüğü yeri yakar.” diye konuştu.