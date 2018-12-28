Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde 28 Aralık cuma günü eğitim öğretime bugün ara verilecek. Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verilecek.



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.



Tatlı, 3 ilçe dışında diğer yerlerde eğitim ve öğretime devam edileceğini, başka bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.



Sivas'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.



Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.

Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Öte yandan il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.