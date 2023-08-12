Sivas'da yangın! Ekili buğday alev topuna döndü

Sivas’ın Kangal ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangın yaklaşık 300 dönüm alana yayıldı. Dakikalar içerisinde büyük bir alana yayılan yangın paniğe neden oldu.

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Sivas’ın Kangal ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangın yaklaşık 300 dönüm alana yayıldı.


Sivas’ın Kangal ilçesi Karataş mevkiinde ekibi buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarında etkisiyle yaklaşık 300 dönüm alanda etkili oldu.

Devam eden yangında tonlarca ekibi buğday yanarak ziyan oldu.

Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı yangına çiftçiler traktörleriyle müdahale etmeye çalışıyor. 

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