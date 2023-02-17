O ilçe de afet bölgesi ilan edildi: 147 yapıda ağır hasar var

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği yerlerden biri de Sivas'ın Gürün ilçesi oldu.



Gürün ilçesi afet bölgesi kapsamına alındı.



Yapılan incelemelerde bina yıkımı görülmeyen ilçede, köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar oluştuğu belirtildi.



Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede hasarlı binalarda kalanların barınması için eski cezaevi alanına 70 adet konteyner yerleştirilmesi kararlaştırıldı.



Kayseri'deki son durumu Vali Vekili Şenol Esmer açıkladı. 2 bin 432 binada hasar tespit çalışması yapıldı.



Deprem bölgesine yakın olduğu için Sarız ilçesinde hasarın daha fazla olduğunu söyledi.



Depremin yıkıma yol açtığı illerden Kayseri'ye 30 bin depremzede gitti. Hastaneler de depremzedeler için seferber edildi.