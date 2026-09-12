Sivas’ta 11 aylık bebek kayboldu! Jandarma ve AFAD seferber oldu

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde 11 aylık Büşra B.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas’ta 11 aylık bebek kayboldu! Jandarma ve AFAD seferber oldu
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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan E.B. (27), 11 aylık Büşra bebeğin ortadan kaybolduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan yetkililer, kısa sürede harekete geçti.

EKİPLER KÖYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri Gündüren köyüne yönlendirildi. Bölgeye AFAD personelinin yanı sıra komando ve jandarma timleri de sevk edilerek köyde geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

DRONE VE İZ TAKİP KÖPEĞİ DEVREDE

Arama çalışmalarında teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Yetkililer, çalışmalarda yapay zeka destekli insansız hava aracının ve iz takip köpeğinin kullanıldığını ifade etti. Ekiplerin köy ve çevresinde aramalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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