Sivas'ta 11 aylık Büşra bebek olayında şok itiraf! "Eşim öldürdü" dedi: 100 komando kayalıkları arıyor

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde genişletilerek sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sivas'ta 11 aylık Büşra bebek olayında şok itiraf! "Eşim öldürdü" dedi: 100 komando kayalıkları arıyor
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 Annenin "Bebeği babası öldürdü, taşların arasına bıraktı" şeklindeki kan donduran ifadesi üzerine 100 komando, AFAD ve jandarma ekipleri yayladaki sarp arazide arama başlattı. Ailenin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan anne, baba ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANNENİN İTİRAFI ARAMA BÖLGESİNİ DEĞİŞTİRDİ: TAŞLIK ALANLAR TARANIYOR

Kaybolduğu ihbar edilen 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için yürütülen soruşturmada anne Elif Balıkçı'nın ifadesi vahşet şüphesini ortaya koydu:

Anne Elif Balıkçı'nın ifadesinde, "Babası Yusuf öldürüp çadırların 1-2 kilometre yukarısında taşların arasına bıraktı" demesi üzerine ekipler arama çalışmalarını belirtilen dağlık ve taşlık bölgede yoğunlaştırdı.

Bölgede 100 komando, jandarma ve AFAD personelinin yanı sıra yapay zekâ destekli İHA'lar, iz takip köpekleri ve Yozgat'tan sevk edilen kadavra kriminal aracıyla kesintisiz tarama yürütülüyor.

4 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA, 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından adli ve idari merciler harekete geçti:

Sivas Valiliği, Balıkçı çiftinin geride kalan 9, 8, 5 ve 3 yaşlarındaki ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet korumasına alındığını açıkladı.

Anne Elif Balıkçı'nın beyanları doğrultusunda genişletilen soruşturmada, kendisi ve eşi Yusuf Balıkçı'nın yanı sıra yaylada bulunan akrabaları ve çevre sakinlerinden oluşan gözaltı sayısı son eklemelerle 10'a yükseldi.

Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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