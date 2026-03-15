Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk babası ve ağabeyini öldürdü

Sivas’ta 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini silahla öldürdü, babaannesini ise ağır yaraladı. Şüpheli çocuk gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk babası ve ağabeyini öldürdü
Sivas’ta 15 yaşındaki bir çocuk, babası ve ağabeyini silahla öldürdü, babaannesini ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Apartmandan silah sesi duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ile oğul M.Y’nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli U.B.Y. (15) polis ekiplerince gözaltına alındı.

