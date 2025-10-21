Sivas’ta arazi kavgası cinayetle bitti! Komşusunu öldürüp jandarmaya ateş açtı
Sivas’ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldüren Adil Servi, jandarmanın “teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verdi. Komando timi tarafından bacağından vurulan zanlı, yaralı halde yakalandı.
Sivas’ta sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Hafik ilçesi Üreğil köyünde yaşayan Mustafa Çatak (70), evinin çevresini ölçtüğü sırada komşusu Adil Servi ile tartıştı. Aralarındaki arazi meselesi nedeniyle büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İddiaya göre Adil Servi, yanında bulunan tabancayla Çatak’a ateş etti. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından köyden kaçan Servi için jandarma ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kırsalda yapılan dron destekli aramalarda zanlı kısa sürede tespit edildi.
Komando timinin “teslim ol” çağrısına ateşle karşılık veren Servi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı halde yakalanan şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Servi’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
