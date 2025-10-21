Sivas’ta arazi kavgası cinayetle bitti! Komşusunu öldürüp jandarmaya ateş açtı

Sivas’ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldüren Adil Servi, jandarmanın “teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verdi. Komando timi tarafından bacağından vurulan zanlı, yaralı halde yakalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sivas’ta arazi kavgası cinayetle bitti! Komşusunu öldürüp jandarmaya ateş açtı
Yayınlanma:

Sivas’ta sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Hafik ilçesi Üreğil köyünde yaşayan Mustafa Çatak (70), evinin çevresini ölçtüğü sırada komşusu Adil Servi ile tartıştı. Aralarındaki arazi meselesi nedeniyle büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Adil Servi, yanında bulunan tabancayla Çatak’a ateş etti. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından köyden kaçan Servi için jandarma ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kırsalda yapılan dron destekli aramalarda zanlı kısa sürede tespit edildi.

Komando timinin “teslim ol” çağrısına ateşle karşılık veren Servi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı halde yakalanan şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Servi’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON AÇIKLAMALAR: EGM promosyon ihalesi tamamlandı! Polis maaş promosyonu kaç TL olacak, ödemeler ne zaman yatacak?SON AÇIKLAMALAR: EGM promosyon ihalesi tamamlandı! Polis maaş promosyonu kaç TL olacak, ödemeler ne zaman yatacak?Ekonomi
İBB’de soruşturma dalgası! 200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldıİBB’de soruşturma dalgası! 200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

jandarma
Günün Manşetleri
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
Çok Okunanlar
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
Acil nakit lazım olanlar dikkat! Acil nakit lazım olanlar dikkat!
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!