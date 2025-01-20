Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde...
Son dakika… Sivas’ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, deprem saat 08.30’da gerçekleşti.
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Son dakika… Sivas’ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, deprem saat 08.30’da gerçekleşti.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı bölge halkı tarafından hissedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2025-01-20
Saat:08:30:15 TSİ
Enlem:39.41056 N
Boylam:37.29444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VrMOp95rcJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi