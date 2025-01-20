Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde...

Son dakika… Sivas’ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, deprem saat 08.30’da gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı bölge halkı tarafından hissedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.