Sivas’ta çakmak gazı faciası: Patlama ikiz kardeşleri ayırdı

Facia, Diriliş Mahallesi Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salıpazarı’nda yaşandı. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı Opel marka otomobilde patlama meydana geldi. Araç içinde bulunan Emre Üzen (17), ikizi Efe Üzen (17) ve M.T.Y. (16) yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan çocuklardan Emre’nin duran kalbi tüm müdahalelere rağmen yeniden çalıştırılamadı. Emre, kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Patlamanın, otomobilde bulunan çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

İKİZİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Emre’nin ikizi Efe’nin tedavisinin aynı hastanede sürdüğü öğrenildi. Aile yakınları, hastane önünde umutlu bir bekleyişe girdi.

Hayatını kaybeden Emre Üzen için bugün Ayyıldız Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Üzen ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede baba İsmail Üzen’in ayakta durmakta güçlük çektiği, yakınlarının desteğiyle ayakta kaldığı görüldü. Emre’nin tabutu arkadaşlarının omuzlarında caminin bitişiğindeki Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı’na taşınarak defnedildi.