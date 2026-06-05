Sivas'ta can pazarı: Kazada aynı aileden kahreden haber geldi

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sivas'ta Özkan Ş.'nin kullandığı otomobil, kent merkezine bağlı Çeltek köyü mevkisinde Musa B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ, 2 ÇOCUK YARALI

Meydana gelen feci kazada, sürücüler Musa B. ve Özkan Ş. ile yanında bulunan eşi Ayşe Ş. hayatını kaybetti. Çiftin çocukları M.Ş. ve B.Ş. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ VE PROTOKOL OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Protokol üyeleri, kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını da yakından takip etti.