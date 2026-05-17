Sivas'ta dehşet anları! Takla atan araçtan çıkıp kendini Kelkit Çayı'na attı

Kazanın şokuyla nehre atladığı iddia edilen 18 yaşından küçük genç kızı bulmak için arama kurtarma ekipleri Kelkit Çayı'nda zamanla yarışıyor.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Olay, gece yarısı Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki U.Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Yağmur Hira Yazıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü U.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARININ ŞOKUYLA KENDİNİ KELKİT ÇAYI'NA ATTI

Kazayla ilgili asıl sarsıcı iddia ise ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Takla atan araçta bulunan ve 18 yaşından küçük olduğu belirtilen E.N.H. isimli kız çocuğunun, kazanın ve arkadaşının ölümünün yarattığı büyük psikolojik şokla araçtan çıkarak hemen yakındaki Kelkit Çayı’na atladığı ileri sürüldü.

Görgü tanıklarının ve ilk ifadelerin ardından, genç kızın karanlıkta akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu tespiti yapıldı.

AFAD VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ALARMDA

İhbar üzerine nehir çevresinde geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Son dönemde bölgede etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle debisi ve su seviyesi oldukça yükselen Kelkit Çayı’nda arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Sivas AFAD ekipleri, su altı ve su üstü arama personeliyle akıntının yönüne doğru tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçleri kazanın oluş şekli ve genç kızın nehre düşme/atlama ihtimaline dair çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.