Sivas'ta facia! Minibüs uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Sivas’ın Suşehri ilçesindeki Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan minibüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere nakil sağlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 18 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki en yakın sağlık kuruluşları olan Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaza sonrası Sivas Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.