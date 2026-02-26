Sivas'ta feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde pamuk yüklü bir tır ile başka bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu bir sürücü hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi.
Sivas yönüne doğru seyir halinde olan 01 ZB 477 yabancı plakalı pamuk yüklü tır, 06 BBD 21 plakalı diğer tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yabancı uyruklu tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya karışan diğer tırda bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.