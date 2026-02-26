Sivas'ta feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde pamuk yüklü bir tır ile başka bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu bir sürücü hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Sivas'ta feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi.

1 5
Sivas'ta feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Sivas yönüne doğru seyir halinde olan 01 ZB 477 yabancı plakalı pamuk yüklü tır, 06 BBD 21 plakalı diğer tır ile kafa kafaya çarpıştı.

2 5
Sivas'ta feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Çarpışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.

3 5
Sivas'ta feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yabancı uyruklu tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

4 5
Sivas'ta feci kaza: İki tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var - Resim: 5

Kazaya karışan diğer tırda bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

5 5
Sivas kaza