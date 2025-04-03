Sivas'ta feci kaza: Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sivas’ın Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda meydana gelen kazada, T.A. idaresindeki kamyonet, iddiaya göre aniden yola atlayan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın, ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan kadının, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kadının kimliği henüz açıklanmazken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.