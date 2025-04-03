Sivas'ta feci kaza: Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına kamyonet çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas'ta feci kaza: Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Sivas’ın Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda meydana gelen kazada, T.A. idaresindeki kamyonet, iddiaya göre aniden yola atlayan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın, ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan kadının, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kadının kimliği henüz açıklanmazken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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