Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu: O anlar kameralarda

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgar, Eğriköprü Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve polis ekipleri, bina etrafında önlem alarak, vatandaşları uzaklaştırdı. Bina yakınındaki araçlar da zarar görmemesi için kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

# Sivas # Sivas # fırtına # çatı

Benzer Videolar

Erzincan'da feci kaza Erzincan'da feci kaza
TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını
OHAL bölgesinde kira kararı OHAL bölgesinde kira kararı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada
Madenciler kararlı: "Hakkımızı alacağız" Madenciler kararlı: "Hakkımızı alacağız"
Togg halaylarla karşılandı Togg halaylarla karşılandı
Portakal üreticisi zor günlerden geçiyor Portakal üreticisi zor günlerden geçiyor
Türkiye millet bahçeleriyle nefes alıyor Türkiye millet bahçeleriyle nefes alıyor
Tuzla’da tersanede yangın Tuzla’da tersanede yangın
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
2 6 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 Murat Zorluoğlu kimdir?
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Türk seçmenler hangi ülkelerde oy kullanıyor?