Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu: O anlar kameralarda
Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgar, Eğriköprü Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve polis ekipleri, bina etrafında önlem alarak, vatandaşları uzaklaştırdı. Bina yakınındaki araçlar da zarar görmemesi için kaldırıldı. (DHA)
Kaynak: DHA