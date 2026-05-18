Sivas'ta kan donduran cinayet! İlçe meydanında yürüyen belediye çalışanına pusu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gün ortasında kan donduran bir cinayet meydana geldi. İlçe meydanında yürürken kimliği belirsiz bir saldırganın tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan belediye çalışanı 40 yaşındaki Abdullah Hasdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldızeli ilçe meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli Belediyesi bünyesinde görev yapan Abdullah Hasdemir, meydanda yürüdüğü sırada henüz kimliği ve eşkali belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla arkasından yaklaşan saldırgan, Hasdemir'e kurşun yağdırdı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda kurşun isabet eden Hasdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
POLİS ALARMDA: KATİL ZANLISI ARANIYOR
Cinayetin ardından kaçarak izini kaybettiren kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için polis ekipleri ilçede adeta abluka başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan cinayet büro ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çok yönlü bir çalışma yürütüyor.
Kaynak: DHA