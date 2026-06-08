Sivas'ta kan donduran vahşet! Elindeki baltayla önüne gelene saldırdı

Sivas’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir inşaat işçisi, elindeki baltayla önce aynı şantiyede çalıştığı eniştesi ile iş arkadaşına ardından da durakta hiçbir şeyden habersiz servis bekleyen bir kadına saldırdı.

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen inşaat işçisi Ş.D., şantiyede birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., elindeki baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Dehşet Durakta Devam Etti

İlk saldırının ardından durmayan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Ş.D., olay yerinden kaçtıktan sonra bir süre ilerledi ve o sırada hiçbir şeyden habersiz durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da baltayla yaraladı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kan donduran olayda ağır yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren inşaat işçisi Ş.D.'yi suç aleti olan baltayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan inşaat işçisi Ş.D.'nin baltayla 3 kişiyi yaraladığı o dehşet dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kamera kayıtlarında; Ş.D.'nin yolda yürürken birden yerden aldığı balta ile sol tarafında oturan bir kişiye birkaç kez acımasızca vurduğu anlar net bir şekilde yer aldı.

Emniyet güçlerinin feci olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.