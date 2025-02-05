Sivas’ta kar ve tipi nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 230 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, öncelikli olarak acil durumlara müdahale ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas’ta kar ve tipi nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sivas'ta son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde toplamda 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yol açma çalışmalarına hemen başlanırken, ekipler özellikle hastalık, doğum ve vefat gibi acil vakaların görüldüğü köylere öncelik veriyor. Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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