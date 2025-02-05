Sivas’ta kar ve tipi nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde toplamda 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yol açma çalışmalarına hemen başlanırken, ekipler özellikle hastalık, doğum ve vefat gibi acil vakaların görüldüğü köylere öncelik veriyor. Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.