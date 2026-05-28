Sivas’ta katliam gibi kaza! Sürünün arasına dalan araç çobanı hayattan kopardı, 9 koyun telef oldu
Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari bir aracın yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu çoban Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 9 koyun telef olurken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Sivas'ın Kangal ilçesi Bozarmut yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Bozarmut köyünden Kangal ilçe merkezine doğru seyir halinde olan N.K. idaresindeki 58 AU 445 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, güzergah üzerinde yoldan karşıya geçmekte olan koyun sürüsünün arasına daldı.
ÇOBAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle sürünün başında bulunan çoban Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ayrıca sürüde yer alan 9 koyun telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerinin kazaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı