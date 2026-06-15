Sivas'ta kene can aldı! KKKA şüphesiyle yoğun bakımda olan Lokman Sönmez'den acı haber

Koyulhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve vücuduna yapışan keneyi fark ettikten bir süre sonra rahatsızlanan 3 çocuk babası Lokman Sönmez, sevk edildiği üniversite hastanesinde bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

KENEYİ FARK ETTİKTEN BİR SÜRE SONRA RAHATSIZLANDI

Yürek yakan olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan 52 yaşındaki Lokman Sönmez'e yaklaşık bir hafta önce arazide bulunduğu sırada kene tutundu. Keneyi vücudundan uzaklaştıran Sönmez, bir süre sonra yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları şikayetleriyle rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınları, talihsiz adamı acilen Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YOĞUN BAKIMDAKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayene ve kan tahlillerinde KKKA hastalığı şüphesi uyanınca, Sönmez için anında sevk kararı çıkarıldı. İleri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen hasta, Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde özel izole odaya alınarak tedavi altına alındı. Günlerdir siber ve tıbbi tüm imkanlar seferber edilerek yoğun bakımda tutulan Lokman Sönmez, doktorların yaptığı tüm kritik müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZE KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Ölüm haberinin ardından yasal tescil ve otopsi işlemleri tamamlanan Lokman Sönmez'in naaşı, hastane morgundan yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. 3 çocuk babası Sönmez'in cenazesinin, KKKA tedbirleri ve özel koruma protokolleri çerçevesinde Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Sağlık yetkilileri, bölgede hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşları keneye karşı siber duyurularla bir kez daha uyardı.