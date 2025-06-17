Sivas’ta kene ısırığı ölüm getirdi: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki Köpük Meral, yaklaşık bir ay önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Meral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas’ta kene ısırığı ölüm getirdi: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti
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Sivas’ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Köpük Meral yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karayakup köyünde yaşayan ve 7 çocuk annesi olan Meral’e yaklaşık bir ay önce vücuduna yapışan bir kene nedeniyle enfeksiyon bulaştı.

Kısa süre sonra sağlık durumu kötüleşen Meral, ailesi tarafından ilk olarak Gölova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Meral’in sağlık durumu burada yapılan müdahalelere rağmen ağırlaşınca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Meral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Meral'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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