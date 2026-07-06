Sivas'ta kene kabusu can aldı! Yoğun bakımdaki kadın kurtarılamadı

Koyulhisar ilçesinde vücuduna kene yapışan 55 yaşındaki Solmaz Aksu, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu acı kayıpla birlikte, bölgede kene ısırmasına bağlı can kayıplarında korkutan bir artış kaydedildi.

YAYLADA YAPIŞAN KENE HAYATTAN KOPARDI

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü Evelikli Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada yaşamını sürdüren 55 yaşındaki Solmaz Aksu'nun vücuduna bir süre önce kene yapıştı. Durumu fark ettikten bir süre sonra yüksek ateş, halsizlik ve mide bulantısı gibi belirtilerle rahatsızlanan Aksu, yakınları tarafından vakit kaybetmeden Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA ZAMANA KARŞI YARIŞ YETMEDİ

Koyulhisar Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayene ve tetkiklerin ardından, KKKA hastalığı şüphesi konulan Aksu, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve durumu kritik seyreden Solmaz Aksu, uzman doktorların günlerdir sürdürdüğü tüm yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanedeki otopsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, özel önlemler altında toprağa verilmek üzere kendi köyüne götürüldü.

BÖLGEDE CAN KAYBI 7’YE YÜKSELDİ

Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte kene popülasyonunda ve buna bağlı vakalarda ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi verilerine göre, bu yıl çevre illerden, yakın kentlerden ve ilçelerden gelerek Sivas’ta KKKA teşhisiyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirenlerin sayısı Solmaz Aksu'nun vefatıyla birlikte 7’ye yükseldi. Uzmanlar, kırsal ve hayvancılık yapılan alanlarda vatandaşların çoraplarını pantolon paçalarına çekmeleri ve vücutlarına kene yapışması durumunda kesinlikle kendilerinin çıkarmayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği hayati uyarısını tekrarladı.