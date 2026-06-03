Sivas'ta KKKA hastalığından ilk ölüm! 31 yaşındaki Havva Dursun kene kurbanı oldu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle acil olarak hastaneye kaldırılan ve günlerdir yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren 31 yaşındaki genç kadın, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, genç kadının ailesini ve memleketini yasa boğdu.

MEMLEKET TATİLİNDE KENE TUTUNDU

Alınan bilgilere göre acı olay, memleket ziyareti sırasında meydana geldi. Normal hayatında İstanbul'da ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine geldi. Burada kırsal alanda vakit geçirdiği sırada genç kadının vücuduna kene tutundu. Durumu fark ettikten bir süre sonra yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrısı gibi şikayetlerle aniden rahatsızlanan Dursun, yakınları tarafından vakit kaybetmeden Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÜÇ HASTANE ARASINDA SEVK TRAFİĞİ YAŞANDI

Akıncılar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından, durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak ilk olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Havva Dursun, buradaki klinik tablosunun daha da ağırlaşması üzerine Sivas merkeze yönlendirildi. İleri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle derhal Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde özel izole alanda uzman hekimler tarafından günlerdir uygulanan yoğun tedavi ve destek müdahalelerine rağmen 31 yaşındaki Havva Dursun'un vücudu virüse karşı daha fazla dayanamadı ve bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayata gözlerini yuman 2 çocuk annesinin cenazesi, hastanedeki yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından derin bir üzüntüyle yakınları tarafından teslim alındı. Havva Dursun'un cenazesinin, kene tutunmasının yaşandığı Akıncılar ilçesinde düzenlenecek resmi dini törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Uzmanlar bölgede hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşları kene popülasyonuna karşı bir kez daha uyardı.