Sivas'ta korkunç olay: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. ile 24 yaşındaki ağabeyi S.F.D. arasında bir konu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesiyle birlikte B.D., elindeki bıçakla ağabeyine saldırdı. Ağır şekilde yaralanan S.F.D., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, S.F.D.'yi ilk müdahale sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen S.F.D., yaşamını yitirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek B.D.'yi gözaltına aldı. Genç, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.