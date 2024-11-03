Sivas'ta korkunç olay! Arazide bebek cesedi bulundu

Sivas'ta, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde bebek cesedi bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sivas'ta korkunç olay! Arazide bebek cesedi bulundu
Yayınlanma:

Sivas'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı yer Kılavuz Mahallesi oldu.

Mahalledeki vatandaşlar, Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek gördü. Bebeği görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sivas'ta korkunç olay! Arazide bebek cesedi bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan kontrelde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin ayrıca bazı uzuvlarının da olmadığı tespit edildi.

Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta korkunç olay! Arazide bebek cesedi bulundu - Resim : 2

Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Türkiye Kart ile seyahat edilecekİstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Türkiye Kart ile seyahat edilecekGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sivas bebek cesedi
Günün Manşetleri
Çorum'da binada büyük patlama
46. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları
Bir haftada milyonlarca araç denetlendi
Malatya'da şiddetli deprem
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
Van'da kan donduran olay
Hamas'tan ateşkes açıklaması
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa turuna çıktı
Çok Okunanlar
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem
4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
ABD ve İsrail'in kukla Kürdistan planlarına meydan okudular ABD ve İsrail'in kukla Kürdistan planlarına meydan okudular