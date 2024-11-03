Sivas'ta korkunç olay! Arazide bebek cesedi bulundu

Sivas'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı yer Kılavuz Mahallesi oldu.

Mahalledeki vatandaşlar, Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek gördü. Bebeği görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan kontrelde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin ayrıca bazı uzuvlarının da olmadığı tespit edildi.

Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.