Sivas'ta muhtara ayı saldırısı
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde, eski köy muhtarı M.A. (47), bir arkadaşıyla birlikte domuz avına çıktığı sırada ayı saldırısına uğradı.
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Saldırı sonrası ağır yaralanan M.A. için hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, M.A.’yı traktörle köye taşıdı. Köyde bekleyen ambulans helikopter, yaralıyı Sivas’a götürdü.
Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı