Sivas'ta muhtara ayı saldırısı

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde, eski köy muhtarı M.A. (47), bir arkadaşıyla birlikte domuz avına çıktığı sırada ayı saldırısına uğradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sivas'ta muhtara ayı saldırısı
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Saldırı sonrası ağır yaralanan M.A. için hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, M.A.’yı traktörle köye taşıdı. Köyde bekleyen ambulans helikopter, yaralıyı Sivas’a götürdü.

Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas muhtar ayı saldırısı
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