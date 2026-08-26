Sivas’ta örnek bahçe: Üretici ekiyor, vatandaş ihtiyacı kadarını topluyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan bir bahçe, gözleri gönülleri açan bir manzaraya sahne oluyor. Domatesten bibere, fasulyeden patlıcana kadar ne ararsanız bulunan bahçede üretici kendi eliyle ekim yapıyor, vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları sebzeleri doğrudan bahçeden topluyor.

"EKİP BİÇMEK ONA İLAÇ GİBİ GELİYOR"

Bahçeye adım atan herkesin gözü gönlü açılıyor; bahçe alabildiğine sebze dolu. Sivas'ın Divriği ilçesinden görüntülenen bahçenin sahibi 58 yaşındaki Hayrullah Tiryaki, 20 yıldır bostancılık yapıyor. Ekip biçmenin kendisine adeta bir ilaç gibi geldiğini anlatan Tiryaki'nin bahçesi, bölgede "bostancı Hayri'nin yeri" olarak biliniyor; vatandaşlar buraya gelerek sebzelerini topluyor, aradıkları her şeyi burada bulabiliyor.

TALEP ÇOK, SATIŞLARA YETİŞEMİYOR

Bahçesindeki üretim aşamasını anlatan Tiryaki'nin talebi karşılamakta zorlandığı belirtiliyor. "Üretmesi benden, toplaması senden" sloganıyla tanınan bostancı, satışlara yetişemediğini dile getiriyor.

FİYATLAR PİYASANIN ÇOK ALTINDA

Tiryaki'nin bahçesinde domates, biber, salatalık ve patlıcan 50 liradan, mısır ve ayçiçeği ise 20 liradan satılıyor. Piyasada 150-200 liradan alıcı bulan börülce fasulyesi de Hayri'nin bostanında sadece 70 liradan satışa sunuluyor.

Üretmenin kendisini genç tuttuğunu, mutlu ettiğini ve sayısız insanla tanışıp arkadaş edinmesini sağladığını belirten Tiryaki, herkesi üretime teşvik ediyor.