Sivas'ta siber operasyon: 729 şüpheliye işlem, 151 hesaba engel

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında dijital dünyayı mercek altına aldı. Ekipler, 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürdükleri "Sanal Devriye" faaliyetleri ile internet ve sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi.

SUÇ İÇERİKLİ 151 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Siber polislerin internet ortamında yaptığı detaylı çalışmalarda çok sayıda yasadışı içerik tespit edildi. Yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinin yanı sıra PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin propagandasını yapan hesaplar belirlendi.

Ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve müstehcenlik içerikli paylaşımlarda bulunan profiller de takibe takıldı. Yapılan tespitler sonucunda, suç unsuru taşıdığı belirlenen 151 sosyal medya sayfasına erişim engellendi.

729 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Sanal devriye faaliyetleri sadece içerik engelleme ile sınırlı kalmadı. Dijital izleri takip eden ekipler; asayiş, terör, güvenlik, siber suçlar, narkotik ve kaçakçılık suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik de harekete geçti. Yıl boyunca yürütülen operasyonel çalışmalar neticesinde toplam 729 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.